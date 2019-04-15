Названы самые дорогие бренды Украины - рейтинг

Журнал «Корреспондент» назвал самые дорогие бренды Украины. Рейтинг из 50 брендов опубликован в №7 (823) за 11 апреля 2019.

Пятерка лидеров по сравнению с прошлогодним аналогичным рейтингом не изменилась: «Київстар» ($245,2 млн.),«Моршинська» ($178,2 млн.), «Фокстрот»($176,9 млн.),«Дарниця» ($172,2 млн.) и «Розетка» ($168,7 млн.).

Среди участников первой двадцатки рейтинга – «Нова Пошта», «ПриватБанк», Ощадбанк, «Цитрус», «Эпицентр», Roshen, OLX и МАУ.

Комментируя результаты исследования, редакция журнала отмечает совокупный рост стоимости брендов: если в 2018 году все 33 бренда, включенные в рейтинг, оценивались в $3,8 млрд, то в нынешнем году первые 33 бренда из 50-и стоят почти $4,3 млрд.

Как и в минувшем году, в рейтинге доминируют производители еды и напитков, а также ритейл. Вместе с тем редакция отмечает прогресс в некоторых других отраслях украинской экономики.

«Украинская фармацевтика в последние годы сделала колоссальный рывок как по части производства, разработки и экспорта, так и в продвижении своих брендов. «Дарница», например, уже второй год подряд занимает уверенное четвертое место в нашем рейтинге», – пишут авторы рейтинга в сопроводительном тексте.

При расчете стоимости брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламную активность. Редакция журнала не включала в рейтинг транснациональные бренды, созданные за пределами Украины. В список не попали участники страхового и фондового рынка, а также компании, напрямую не работающие с розничными покупателями.

Украинский общественно-политический журнал «Корреспондент» издаётся с 2002 года, входит в «Украинский Медиа Холдинг».