ЕАБР сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019г, повысил прогноз на 2020-2021гг

Экономика Казахстана в 2019 году вырастет на 3,3%, в 2020 и 2021 годах темпы роста ВВП страны ускорятся до 3,4% и 3,5% соответственно, говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном Евразийским банком развития (ЕАБР).

Согласно предыдущему прогнозу ЕАБР, опубликованному в декабре 2018 года, экономический рост в 2019-2020 годах ожидался на уровне 3,3% в год, с последующим понижением в 2021 году до 3,1%.

Экономика республики в 2018 году выросла на 4,1%.

По словам начальника отдела экономического анализа ЕАБР Алексея Кузнецова, приведенным в сообщении, в 2018 году поддержку экономическому росту в Казахстане оказало увеличение добычи нефти и благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке энергоресурсов.

"В условиях оживления кредитной активности произошло расширение потребительского и инвестиционного спроса. ЕАБР ожидает замедления роста экономики до 3,3% в 2019 году на фоне снижения добычи нефти в связи с планируемыми ремонтными работами на нефтедобывающих производствах", - отмечается в сообщении.

ЕАБР отмечает, что консолидированный бюджет Казахстана в 2018 году исполнен с профицитом впервые с 2015 года. Факторами улучшения состояния бюджета выступили увеличение доходов государства на фоне относительно благоприятной внешней конъюнктуры и роста экономики, а также снижение государственных затрат на оздоровление банковской системы по сравнению с 2017 годом. По мнению ЕАБР, фискальная политика властей в 2019-2021 годах продолжит обеспечивать развитие страны в рамках основных программных документов властей Казахстана.

"Стоимость тенге к доллару и евро снизилась по итогам 2018 года, что укладывается в общий тренд на рынках валют развивающихся экономик - ослабление курса на фоне повышения процентной ставки ФРС США и общего роста экономических и политических рисков в мире", - добавил А.Кузнецов.

Прогноз аналитиков ЕАБР относительно динамики инфляции в 2019 году скорректирован до 4,3% (ранее прогнозировалась инфляция на уровне 5,4%).

"Пересмотр прогноза вызван, прежде всего, учетом эффекта от снижения цен на бензин и услуги ЖКХ в конце 2018 - начале 2019 года", - говорится в обзоре.

В среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция будет складываться в рамках целевого коридора Нацбанка Казахстана (4-6%) с постепенным приближением к 4% к концу 2021 года.

"Снижению инфляции будет способствовать поддержание процентной ставки межбанковского рынка в тенге вблизи своего нейтрального уровня, оцениваемого в 7,5-8%", - отмечается в обзоре.

В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%. В 2019 году правительство прогнозирует рост экономики на уровне не менее 3,8%.

Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,3%. Правительство Казахстана прогнозирует инфляцию в 2019 году в диапазоне 4-6%.