Экономика

13:04 15.04.2019

Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

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Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

Правительство Белоруссии разрабатывает вариативные сценарии тарифной политики в связи с планируемым в конце 2019 года пуском БелАЭС, однако значительное влияние цены импорта газа сохранится, заявил журналистам в понедельник в Сочи заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Создана специальная рабочая группа, которая отрабатывает различные сценарии тарифной политики (в связи с пуском БелАЭС - ИФ)... Но есть много и иных факторов (влияющих на цену для конечных потребителей - ИФ) - атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа (в энергопотреблении - ИФ)", - сказал М.Михадюк.

По его словам, "остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс - атомная и газовая электроэнергия". "Много зависит и от того, как сложатся цены на газ. Поэтому и создана специальная группа, которая занимается этой аналитикой", - добавил замминистра.

Между тем, отметил он, снижение внутренних тарифов на электроэнергию является ключевой целью работы группы. "Мы каждый год пересматриваем свою тарифную политику, исходя из сложившихся обстоятельств. И мы каждый год чуть-чуть опускаемся", - сказал М.Михадюк.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Также Белоруссия инициирует скорейшее начало переговоров с Россией по цене на газ с 2020 года с учетом окончания в 2019 году достигнутых в апреле 2017 года межправительственных договоренностей о цене на газ на 2018-2019 годы. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Минск рассчитывает на снижение стоимости газа и предлагает сформировать цену импорта на уровне цен, действующих для Смоленской области РФ.

Теги: #аэс #беларусь
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