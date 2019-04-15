S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" и рейтинг по национальной шкале "uaBBB" с прогнозом "стабильный".

"Несмотря на повышение темпов экономического роста и снижение инфляции, мы отмечаем неопределенность прогноза в отношении финансирования валютных обязательств правительства со сроками погашения после 2019 года, когда Украине предстоит достичь нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ)", – говорится в сообщении агентства.

S&P также напоминает, что в 2019 году Украине предстоят значительные выплаты по внешнему долгу, а также президентские и парламентские выборы.

Агентство указывает, что прогноз "стабильный" отражает его ожидания того, что в целом Украина будет выполнять условия соглашения с МВФ в рамках программы stand by на $3,9 млрд, хотя возможны некоторые задержки в их выполнении.

Суверенные рейтинги могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом к рынкам капитала в следующем году, что поставит под вопрос способность украинского правительства выполнять свои значительные внешние обязательства до конца 2019 года и в 2020 году, отмечает S&P.

"Мы полагаем, что в случае вынесения неблагоприятного для Украины решения в рамках судебного процесса между Украиной и Россией в отношении еврооблигаций, выпущенных правительством Украины в декабре 2013 года, … это может негативно повлиять на Украину", – говорится в обзоре.

По мнению экспертов агентства, хотя судебный процесс может растянуться на долгие годы, при развитии наихудшего сценария такое решение может создать технические ограничения для способности Украины осуществлять выплаты по коммерческому долгу перед другими кредиторами, что может оказать давление на рейтинги.

"Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе — на востоке страны — стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности маловероятна", – сообщает S&P.