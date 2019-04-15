НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

Национальный банк Украины (НБУ) и Центральный банк Черногории 12 апреля подписали меморандум о сотрудничестве в сфере банковского надзора.

Как сообщается на сайте НБУ, подписание меморандума состоялось в Вашингтоне во время Весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Свои подписи под документом поставили председатель НБУ Яков Смолий и председатель Центрального банка Черногории Радое Жугич.

Документ, в частности, предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств, а именно обмен информацией о трансграничных подразделений и их материнских банков, по вопросам лицензирования и эффективного надзора, а также противодействия и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.