НБУ на минувшей неделе снизил выкуп валюты на рынке до $56,5

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 12 апреля 2019 года на межбанковском валютном рынке только покупал валюту, в результате пополнив резервы за счет этого канала на $56,5 млн, тогда как неделей ранее – на $118,4 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, все $56,5 млн были приобретены по наилучшему курсу, тогда как в предыдущие три недели за счет этого инструмента НБУ покупал еженедельно по $15 млн.

Официальный курс гривни к доллару во вторую неделю апреля продолжил укрепляться, хотя значительно меньшими темпами: если за первую неделю после первого тура гривня подросла с 27,209103 грн/$1 до 26,768706 грн/$1, то во вторую – до $26,713872 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $988,1 млн, а продал – $188,43 млн. В последние две недели марта Нацбанк выкупал еженедельно на рынке по $15 млн.