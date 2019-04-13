Харьковский физико-технический институт получил разрешение на первый завоз ядерного топлива для ЯПУ "Источник нейтронов"

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала отдельное разрешение Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ) на первый завоз ядерного топлива для ядерной подкритической установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемый линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов").

Как сообщается на официальном сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Отдельное разрешение №ЕО 001018/1/15 было выдано в пятницу, 12 апреля.

"Решение о выдаче Отдельного разрешения было принято Госатомрегулированием после позитивных результатов оценки заявительных документов с обосновывающими материалами и инспекционным обследованием ННЦ ХФТИ, проведенным в период с 25 по 27 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Выданное разрешение является первым из трех предусмотренных условиями лицензии №ЕО 001018, выданной Госатомрегулированием ННЦ ХФТИ 10 октября 2013 года на право осуществления деятельности по строительству и введению в эксплуатацию ЯПУ "Источник нейтронов".