Экономика

19:17 12.04.2019

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

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Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в "Фейсбук".

Глава НАК сослался на публикацию в прессе, согласно которой входящая в TAS Group Сергея Тигипко газовая компания осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа.

Как сообщалось, в конце января 2019 года "ТАС Энергия Страны" в рамках тестирования готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) и таможенных режимов к экспортным операциям осуществила первый в истории Украины экспорт газа в Европу в направлении Словакии. В качестве покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.

Теги: #газ #экспорт #венгрия
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