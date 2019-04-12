Экономика

19:00 12.04.2019

ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

2 мин читать
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

Евросоюз изучает возможность введения новых пошлин на товары американского экспорта объемом 10,2 млрд евро в качестве ответных мер на действия США, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму $11,2 млрд, чтобы наказать ЕС за субсидирование авиаконцерна Airbus.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках Всемирной торговой организации длится уже 14 лет.

Еврокомиссия в пятницу представила план действий в ответ на угрозы США на рассмотрение торговых экспертов государств ЕС, сообщил источник агентства.

В мае прошлого года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту.

Финальное заключение ВТО по этому вопросу должно быть опубликовано летом 2019 года, и власти США заявили, что не станут вводить новые пошлины на европейские товары ранее этого момента.

Эскалация торгового спора между США и ЕС увеличивает риски для мировой экономики, демонстрирующей признаки ослабления в условиях торговой войны Вашингтона и Пекина.

В прошлом году ЕС ввел 25%-ные пошлины для товаров американского экспорта на общую сумму 2,8 млрд евро в год в ответ на повышение Штатами тарифов на европейскую сталь и алюминий.

Кроме того, ЕС пригрозил Вашингтону новыми пошлинами на товары объемом еще порядка 20 млрд евро в ответ на угрозу США обложить пошлинами европейские автомобили и автокомпоненты.

Теги: #пошлины #сша #планы #европа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 12.04.2019
Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

12:05 12.04.2019
Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

09:33 12.04.2019
Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

08:03 12.04.2019
Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

06:53 12.04.2019
Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

03:24 12.04.2019
Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

22:15 11.04.2019
Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

21:03 11.04.2019
США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

20:50 11.04.2019
Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

20:03 11.04.2019
Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

АМКУ открыл дела против 20 облгазов

"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

"Вода Донбасса" отказывается урегулировать вопрос незаконного потребления э/э

"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

Райффайзен Банк Аваль допускает снижение прогноза роста ВВП в 2019г

"Нафтогаз" и CNPC обсудили сотрудничество в сфере добычи и применения технологий

"Интерпайп" в рамках реструктуризации может выпустить еврооблигации на $330 млн – повестка собрания "Интерпайп НТЗ"

Цена газа для населения в Украине всегда будет ограничена ценой для промышленности

Стоимость пасхальной корзины в 2019г составляет 532 грн

Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

Уровень долларизации в Украине в 2018г составил 43% по кредитам и 42% по депозитам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА