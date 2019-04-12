Экономика

18:41 12.04.2019

"Вода Донбасса" отказывается урегулировать вопрос незаконного потребления э/э

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"Вода Донбасса" отказывается урегулировать вопрос незаконного потребления э/э

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" игнорирует требование НЭК "Укрэнерго" подтвердить готовность электроустановок к безопасному обесточиванию и переключению абонентов на другие источники питания.

По данным пресс-службы НЭК, комиссия ее специалистов не была допущена к проверке энергообектов, о чем составлен соответствующий акт. Сегодня НЭК направила КП очередное обращение предоставить подтверждение готовности к прекращению электроснабжения.

В "Укрэнерго" отмечают, что увеличение долга "Вода Донбасса" за поставленную э/э, превышающего на сегодня 2,4 млрд грн, негативно влияет на весь энергорынок. Отсутствие решения проблемы незаконного потребления долги предприятия станет финансовым бременем для участников оптового рынка

"Надеемся на активное участие в решении остро социальной проблемы региональной и государственной власти. Как в интересах потребителей, так и во избежание экономической дискриминации участников оптового рынка электроэнергии", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Облэнерго разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны заключить новые договора на распределение и поставку. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, включая водоканалы, не смогли заключить новые соглашения, перейдя на потребление э/э от "поставщика последней надежды" (ППН) на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у других поставщиков.

Услугами ПНН можно было пользоваться максимум 90 дней, однако в конце марта, когда этот срок подходил к концу Кабинет министров рекомендовал "Укринтерэнерго" заключить с 1 апреля договора на поставку э/э по свободным ценам с потребителями, у которых истек разрешенный законом 90-дневный срок пребывания у него на поставке и которые не смогли заключить договор с новым поставщиком.

На сегодня "Вода Донбасса" ведет переговоры с "Укринтерэнерго" о заключении по переговорной процедуре договора на поставку 356 млн кВт-ч э/э на сумму до 955 млн грн (в среднем по 2,7 грн за кВт-ч с НДС). Срок действия поставки – до конца 2019 года.

Ранее "Вода Донбасса" приобретала э/э у "Укринтерэнерго". Новый договор планируется заключить как с поставщиком по свободным ценам, что позволит урегулировать вопрос с наличием у КП поставщика э/э, отсутствие которого влечет отключение от энергоснабжения.

Питание "Вода Донбасса" при обычных условиях осуществляется через сети ОСР, а сети "Укрэнерго" используются как резервный источник питания в ходе ремонтов или аварийных отключениях в сетях ОСР, обеспечивая до 5% ежегодного потребления КП в электроэнергии.

Теги: #укрэнерго #вода_донбасса #украина #электроенергия #электропоезд
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