Экономика

18:10 12.04.2019

"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

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"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

В результате развития сети на карте "Нова Пошта" с начала года появилось 89 новых населенных пунктов, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в пятницу.

Больше всего отделений открывалось в крупных городах (Киев, Одесса, Запорожье, Харьков), а также в населенных пунктах Донецкой, Хмельницкой и Киевской области. Теперь воспользоваться услугами "Нова Пошта" можно в 2842 отделениях и 44 почтоматах, установленных в удобных для клиентов локациях – торгово-развлекательных центрах, жилых комплексах и т.д.

Только за последний месяц компания открыла полсотни отделений в селах и небольших населенных пунктах и констатирует востребованность в них экспресс-доставки.

Количество посылок растет чуть ли не в геометрической прогрессии, отмечается в сообщении компании. Например, в селе Андреевка Донецкой области с января по март количество посылок выросло с 36 до 613 штук.

"Нам важно стать ближе к каждому жителю Украины, поэтому, мы развиваем новые форматы - именно те, которые удобны для клиентов - почтомат, передвижное или почтовое отделение и там, где они наиболее востребованы», - цитируется в сообщении генеральный директор компании Александр Бульба.

На данный момент уже треть сети "Новая Почта" находится в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. (908 городов и поселков). Из них в 45 селах население менее 1 тыс.

Как сообщалось, "Нова Пошта" с 1 марта 2019 года перевела все отделения в областных и районных центрах на семидневный график работы.

Теги: #нова_пошта #украина #отделения
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