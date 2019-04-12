Экономика

17:09 12.04.2019

Райффайзен Банк Аваль допускает снижение прогноза роста ВВП в 2019г

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Райффайзен Банк Аваль допускает снижение прогноза роста ВВП в 2019г

Райффайзен Банк Аваль (РБА, Киев), оценив развитие экономики в первом квартале, заявляет об основаниях для вероятного снижения своего прогноза роста ВВП в 2019 году 2,7%, не уточняя величину коррекции.

"Даже с учетом наметившейся позитивной динамики в базовых секторах, рост ВВП в Iкв.-2019 будет ниже нашего прогноза, что, вероятно, также потребует пересмотра годовой проекции этого показателя в сторону снижения", – указано в аналитическом отсчете банка в пятницу.

По расчетам РБА, рост ВВП по итогам двух месяцев 2019 года был близким к нулю, что хуже оценки Министерства экономразвития и торговли Украины на уровне 1,2%. Эксперты считают маловероятным, что их прогноз роста ВВП в первом квартале на уровне 2,9% будет достигнут.

Согласно документу, эксперты банка прогнозируют замедление инфляции в 2019 году с 9,8% до 8,3% с ослаблением курс гривни к доллару на конец года до 28,5 грн/$1. По их мнению, в следующем году рост экономики ускорится до 3,1% при снижении инфляции до 7% и ослаблении гривни до 31 грн/$1.

В обзоре отмечено, что укрепление курса гривни в первом квартале окажет позитивное влияние на инфляцию, как минимум, до конца весны.

В то же время, согласно прогнозам РБА, летом, вследствие усиления девальвационных рисков, вероятен рост цен на товары со значительной импортной составляющей, а через цены на топливо – на широкий спектр товаров и услуг. По мнению банка, рост девальвационных рисков может быть спровоцирован отсрочкой или срывом второго транша кредита stand by от МВФ и связанного финансирования, последующим сокращением позиций нерезидентов по гривневым ОВГЗ с конвертацией в иностранную валюту, вероятным ухудшением ценовой конъюнктуры на товары украинского экспорта, а также влиянием сезонных факторов.

Критически важным является оперативное выполнение Украиной предварительных мероприятий и структурных маяков программы stand-by, подчеркивают эксперты банка.

"В условиях сохраняющегося высокого инфляционного давления со стороны факторов потребительского спроса, политической неопределенности и возросшей угрозы срыва программ сотрудничества с международными финансовыми донорами, на наш взгляд, целесообразным остается сохранение ключевой ставки на текущем уровне", - говорится в обзоре.

Теги: #прогноз #украина #райффайзен #ввп
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