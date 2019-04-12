Экономика

13:42 12.04.2019

"Интерпайп" в рамках реструктуризации может выпустить еврооблигации на $330 млн – повестка собрания "Интерпайп НТЗ"

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"Интерпайп" в рамках реструктуризации может выпустить еврооблигации на $330 млн – повестка собрания "Интерпайп НТЗ"

Interpipe Holdings Limited (Кипр) может выпустить облигации номинальной суммой до $330 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения до 31 декабря 2024 года, говорится в дополненной повестке дня собрания акционеров "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (НТЗ), назначенного на 25 апреля.

Согласно документу, размещенному в системе раскрытия НКЦБФР, на собрание выносится предоставление согласия на предоставление "Интерпайп НТЗ" поруки по договору между Interpipe Holdings Limited, как эмитентом облигаций, и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя облигациями.

Предполагается, что облигации будут амортизируемыми: $150 млн по ним будет погашено до 31 декабря 2023 года.

Ранее в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их к 30 июня этого года.

Теги: #облигации #interpipe
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