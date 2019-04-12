Экономика

12:05 12.04.2019

Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

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Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

Страны Европейского союза после многомесячных споров договорились о начале переговоров с США об упрощении условий торговли.

Большинство членов ЕС намерены 15 апреля предоставить еврокомиссару по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем мандат на ведение переговоров, чтобы не допустить введения Вашингтоном импортных пошлин на европейские автомобили, сообщает агентство dpa со ссылкой на многочисленные источники.

С.Мальмстрем рассчитывала получить мандат еще в январе, однако этому помешала критичная позиция отдельных государств, включая Францию, Бельгию, Испанию, Италию и Люксембург. По данным dpa, теперь принято решение отказаться от принципа единогласного одобрения, заменив его согласием большинства.

О конкретной дате начала переговоров пока не говорится. Источники в Еврокомиссии предполагают, что после формального предоставления С.Мальмстрем мандата процесс пойдет быстро.

"Мы добились небольшого прогресса, - заявил американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, которого цитирует The Wall Street Journal. - Чем дольше лидеры ЕС задерживали игру, тем большее раздражение это вызывало в Вашингтоне".

Теги: #сша #переговоры #евросоюз #торговля
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