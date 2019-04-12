Экономика

11:11 12.04.2019

Стоимость пасхальной корзины в 2019г составляет 532 грн

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Стоимость пасхальной корзины в 2019г составляет 532 грн

Стоимость пасхальной корзины в 2019 году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом и составляет 532 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

По данным института, в расчетах стоимости корзины учли цены на пасху, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. Стоимость домашней пасхи составит около 85 грн за 1 кг, колбасы (0,5 кг) – 104 грн, буженины – 98 грн, сала – 35 грн. Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр – 71 грн и сливочное масло – 70 грн. Мягкий сыр обойдется примерно в 32 грн (цены на молочные и мясные продукты приведены с расчета на 0,5 кг).

Самыми дешевыми в пасхальной корзине будут яйца – 24 грн за 10 шт. и хрен – 12 грн за 250 г.

В случае дополнения корзины неосновными продуктами (помидорами, огурцами, яблоками, красным вином) ее стоимость возрастет до 711 грн (+7,7% к 2018 году).

"В этом году украинцы будут экономить на дорогой части пасхальной корзины. Это касается домашней колбасы, буженины, сыра. Экономия может проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине", - отмечается в сообщении.

По данным института, рост стоимости пасхальной корзины в 2018 году составил 34,2% (за минимальный набор продуктов).

Теги: #украина #пасха
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