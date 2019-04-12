Уровень долларизации в Украине в 2018г составил 43% по кредитам и 42% по депозитам

Уровень долларизации в Украине в 2018 году составил 43% по валовым кредитам и 42% по депозитам, тогда как естественный показатель долларизации, который соответствует потребностям бизнеса и населения, составляет около 20%, говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ) на странице регулятора в соцсети "Фейсбук" со ссылкой на заместителя главы центробанка Дмитрия Сологуба.

По его словам, снижение долларизации экономики до естественного уровня должно произойти путем успешной реализации Нацбанком политики инфляционного таргетирования, проведения взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшего развития финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и роста доверия к национальной валюте.

Поскольку снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем, НБУ не планирует вводить ограничения для граждан или предприятий, сообщил Д. Сологуб.