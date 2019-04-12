Экономика

11:07 12.04.2019

Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

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Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафты".

Согласно сообщению нефтяной компании, соответствующее решение ее наблюдательный совет принял на заседании 11 апреля 2019 года.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" на собрании 28 марта обновили состав НС компании. Члена НС от НАК переизбраны исполнительный директор Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюка и директор департамента имущественных и корпоративных отношений Полина Загнитко.

Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева от "Нафтогаза" в состав НС вошли экс-замминистра финансов Елена Макеева, член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцун и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") переизбрали членом набсовета Уриэла Цви Лейбера и ввели в его состав Яну Мануилову. По их предложению еще тремя независимыми членами набсовета стали гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал" Николай Почапский, ранее входивший в состав НС "Запорожский завод ферросплавов" Андрей Процик и экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк.

Теги: #нафтогаз #витренко #украина #укрнафта
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