АМКУ вновь запросил реакцию рынка на покупку ДТЭК двух облэнерго в связи с готовностью ДТЭК самоограничиться

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уведомил о заявленной "ДТЭК Нефтегаз" готовности после покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" взять на себя определенные обязательства, в связи с чем комитет повторно просит мнение рынка.

Как говорится в сообщении АМКУ, он принимает информацию, замечания и предложения по вопросу указанных концентраций и обязательств до 17 апреля.

Согласно документу, ДТЭК до запуска нового рынка готов не предлагать для избрания в Совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) от поставщиков и операторов системы распределения более двух кандидатов от предприятий, связанных отношениями контроля с "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Еще одним самоограничением, о котором заявил ДТЭК, является покупка "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" электроэнергии для компенсации технологических потерь на конкурсной основе, а также размещение на их сайтах информации о каждом факте отказа поставщикам электроэнергии в заключении договора о предоставлении услуг по ее распределению и их причинах в течение 3 лет с даты концентраций.

Как сообщалось, в начале 2019 года "ДТЭК Нефтегаз", отвечающий за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК, стал собственником 16,77% акций АО "Одессаоблэнерго", а также 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго".

В середине марта АМКУ объявил опрос участников рынка, в связи с намерением "ДТЭК Нефтегаз" купить свыше 50% в "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".