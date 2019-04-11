Экономика

19:06 11.04.2019

АМКУ открыл дела против 20 облгазов

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АМКУ открыл дела против 20 облгазов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

"Основанием для начала (дел) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", – написал он на своей странице в Facebook.

Ю.Терентьев уточнил, что речь идет об "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и "Черниговгаз".

Он отметил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.

"На сегодня Комитет осуществляет сбор доказательств по делам, в частности, продолжаются внеплановые выездные проверки указанных облгазов, а также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", – уточнил глава комитета.

Как сообщалось, НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам (в частности, облгазам, входящим в группу РГК Д.Фирташа) осуществлять доначисления в платежках за газ, возникшие в результате приведения его объемов к стандартным условиям. Однако облгазы, игнорируя решения комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления. В начале января 2019 года комиссия обратилась к Государственной регуляторной службе с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля. В марте комиссия приступила к проверке и уже оштрафовала більше десятка облгавзов на 850 тыс. грн. каждый, обвязав их провести перерасчеты с потребителями. НКРЄКУ также пожаловалось на облгазы в АМКУ.

В свою очередь в "Региональной газовой компании", куда входят оштрафованные облгазы, не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.

Теги: #облгазы #амку
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