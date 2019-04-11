Средняя цена импорта Украиной газа в марте упала почти на 10% – МЭРТ

Украинские предприятия в марте 2019 года импортировали газ по средней цене $263,13 (7 тыс. 5,48 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 9,5% ниже февраля-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $290,91 (7 тыс. 865,04 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.



Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2019гг, $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 май 278,7 181,5 208,4 260,0 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 август 254,0 199,1 210,1 286,7 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0

Данные: МЭРТ