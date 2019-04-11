Экономика

18:33 11.04.2019

Средняя цена импорта Украиной газа в марте упала почти на 10% – МЭРТ

1 мин читать
Средняя цена импорта Украиной газа в марте упала почти на 10% – МЭРТ

 Украинские предприятия в марте 2019 года импортировали газ по средней цене $263,13 (7 тыс. 5,48 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 9,5% ниже февраля-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $290,91 (7 тыс. 865,04 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.


Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2019гг, $ за 1 тыс. куб. м:

  2015 2016 2017 2018 2019
январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0
февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9
март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1
апрель 312,5 188,1 232,2 309,9  
май 278,7 181,5 208,4 260,0  
июнь 266,6 184,3 213,7 266,4  
июль 284,5 210,9 214,5 288,8  
август 254,0 199,1 210,1 286,7  
сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4  
октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4  
ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2  
декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0  

Данные: МЭРТ

Теги: #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 11.04.2019
В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

16:37 09.04.2019
Гройсман рекомендовал местным органам власти скорректировать стоимость горячей воды со сниженной ценой на газ

Гройсман рекомендовал местным органам власти скорректировать стоимость горячей воды со сниженной ценой на газ

13:19 09.04.2019
Глава "Нафтогаза" призвал участников рынка к созданию страхового запаса газа

Глава "Нафтогаза" призвал участников рынка к созданию страхового запаса газа

10:24 08.04.2019
Украина начала сезон закачки газа в ПХГ

Украина начала сезон закачки газа в ПХГ

16:46 05.04.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

09:30 05.04.2019
Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

13:01 04.04.2019
Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

09:04 04.04.2019
Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

08:15 04.04.2019
В Днепропетровской области от отравления угарным газом погибли четыре человека

В Днепропетровской области от отравления угарным газом погибли четыре человека

14:11 03.04.2019
"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ открыл дела против 20 облгазов

"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ открыл дела против 20 облгазов

"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Клиенты Приват24 в апреле через онлайн-сервис обмена валют купили $8,9 млн и продали $8,5 млн

Минагропрод разрабатывает подзаконные акты к закону об органической продукции

Минэнергоугля, ЕБРР и Энергосообщество обсуждают возможность создания энергетической биржи в Украине

МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА