Экономика

17:35 11.04.2019

"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

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"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в январе 2019 года снизилась на 7%, или на $68 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $900 млн с $968 млн.

Согласно обнародованным в четверг предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам января составил $126 млн, что на 22,3% (на $23 млн) больше, чем в декабре 2018 года ($103 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за январь 2019 года составила $18 млн (в декабре - "минус" $9 млн), в том числе "минус" $4 млн - от участия в СП ($2 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $99 млн (в декабре - $113 млн), в том числе от СП - $13 млн ($11 млн). Расходы управляющей компании - $6 млн ($11 млн).

Общая выручка в январе-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере $751 млн (в декабре - $809 млн), горнодобывающего - $289 млн ($314 млн), внутригрупповые продажи - $140 ($155 млн).

Общая задолженность компании в январе снизилась на $20 млн по сравнению с декабрем - до $2,723 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $57 млн - до $223 млн с $280 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $90 млн, использованные в финансовой деятельности - $60 млн.

Кроме того, как сообщается, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в январе в объеме 92 тыс. тонн получил $43 млн, также от перепродажи 216 тыс. тонн плоского проката - $114 млн, 45 тыс. тонн длинного проката - $25 млн, 57 тыс. тонн чушкового чугуна - $21 млн, 41 тыс. тонн кокса - $13 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #выручка #метинвест #украина
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