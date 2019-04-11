Экономика

16:51 11.04.2019

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

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Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

Крупнейшие выплаты по государственному долгу Украины в 2019 году приходятся на май и сентябрь – соответственно 77,8 млрд грн и 58,5 млрд грн, сообщается в материалах Министерства финансов Украины, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно им, всего в этом году выплаты по госдолгу оцениваются 459,6 млрд грн, из них в счет погашения – 330,9 млрд грн.

Минфин также уточняет, что по внешнему госдолгу в текущем году необходимо уплатить 149,8 млрд грн, в том числе в пиковых мае и сентябре – соответственно 43,2 млрд грн и 52,2 млрд грн.

Наименьшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на август – 9,7 млрд грн, октябрь – 17,5 млрд грн, декабрь – 8,6 млрд грн.

Минфин отмечает, что в первом квартале при плановом объеме выплат в 125,6 млрд грн и плане заимствований в 125,9 млрд грн ему удалось привлечь 112,4 млрд грн: план внутренних заимствований выполнен почти полностью - 87,3 млрд грн из 90,5 млрд грн, тогда как внешних – на 71%: 25,2 млрд грн из 35,4 млрд грн.

Теги: #госдолг #украина #минфин
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