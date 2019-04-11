Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Киевгоргосадминистрация в 2019 году планирует направить более 100 млн грн средств горбюджета на реставрацию сооружения Киевского фуникулера (Михайловского механического подъема) с адаптацией к современным условиям эксплуатации, сообщила пресс-служба КГГА

"Распоряжением КГГА №464 утвержден соответствующий рабочий проект", - цитирует пресс-служба заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

Проект будет финансироваться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 гг. за счет бюджетных средств. Согласно пояснительной записке к документу, общая стоимость проекта – 363,229 млн грн.

Сооружение фуникулера планируется отреставрировать без изменения его историко-правового статуса.

Как отмечается, при разработке проекта реставрации учтены отчеты экспертов "Проэкспо".

Помимо этого, как сообщается, в ближайшее время будет объявлен международный тендер на закупку новых кабин фуникулера и оборудования к ним за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Ранее сообщалось, что на закупку двух кабин фуникулера и оборудования к ним запланировано направить EUR6,5 млн.