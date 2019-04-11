Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Государственная поддержка строительства холодильников для ягод сельхозкооперативов является неэффективной и не станет таковой без разрешения компенсировать стоимость оборудования иностранного производства, считает глава общественной организации "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

По его словам, инициатива Министерства аграрной политики и продовольствия разрешить компенсации за холодильники иностранного производства для сельхозкооперативов не улучшит ситуацию со строительством холодильников, поскольку кооперативы не характерны для данной отрасли.

"Чтобы воспользоваться данной программой, производители должны объединиться в кооператив, а это очень сложно. Люди не могут договориться, например, на чьей территории строить холодильник", – объяснил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Минагропрод намерен разрешить компенсации сельскохозяйственным кооперативам за покупку холодильников иностранного производства для плодово-ягодной продукции (по программе финансовой поддержки сельхозпроизводителей). Соответствующие изменения в порядок использования средств на господдержку АПК Кабинет министров должен рассмотреть в ближайшее время.

Ранее "Укрсадвинпром" призвал Минагропрод адаптировать государственную программу компенсаций затрат на строительство холодильников для фруктов под ягодные хозяйства, в частности, снизить критерий мощности оборудования с 500 тонн до 50-100 тонн (по программе поддержки садоводства).

В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.