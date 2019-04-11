Экономика

14:05 11.04.2019

Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

2 мин читать
Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Государственная поддержка строительства холодильников для ягод сельхозкооперативов является неэффективной и не станет таковой без разрешения компенсировать стоимость оборудования иностранного производства, считает глава общественной организации "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

По его словам, инициатива Министерства аграрной политики и продовольствия разрешить компенсации за холодильники иностранного производства для сельхозкооперативов не улучшит ситуацию со строительством холодильников, поскольку кооперативы не характерны для данной отрасли.

"Чтобы воспользоваться данной программой, производители должны объединиться в кооператив, а это очень сложно. Люди не могут договориться, например, на чьей территории строить холодильник", – объяснил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Минагропрод намерен разрешить компенсации сельскохозяйственным кооперативам за покупку холодильников иностранного производства для плодово-ягодной продукции (по программе финансовой поддержки сельхозпроизводителей). Соответствующие изменения в порядок использования средств на господдержку АПК Кабинет министров должен рассмотреть в ближайшее время.

Ранее "Укрсадвинпром" призвал Минагропрод адаптировать государственную программу компенсаций затрат на строительство холодильников для фруктов под ягодные хозяйства, в частности, снизить критерий мощности оборудования с 500 тонн до 50-100 тонн (по программе поддержки садоводства).

В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

Теги: #печко #украина #укрсадвинпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 11.04.2019
Полторак: Я не держусь за свой пост

Полторак: Я не держусь за свой пост

15:06 11.04.2019
Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

14:52 11.04.2019
СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:15 11.04.2019
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

14:04 11.04.2019
Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

13:56 11.04.2019
Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

13:37 11.04.2019
В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

13:18 11.04.2019
У Украины всё будет хорошо - Гройсман

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

13:08 11.04.2019
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" до "B+"

МВФ ожидает сокращения уровня госдолга Украины к ВВП до 62% в 2019 г.

Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

Делегация НБУ в среду отбывает на собрание МВФ в Вашингтон

ПОСЛЕДНЕЕ

Клиенты Приват24 в апреле через онлайн-сервис обмена валют купили $8,9 млн и продали $8,5 млн

Минагропрод разрабатывает подзаконные акты к закону об органической продукции

Минэнергоугля, ЕБРР и Энергосообщество обсуждают возможность создания энергетической биржи в Украине

МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" до "B+"

Упрощение открытия счетов нерезидентами отражает неизменность курса на либерализацию нормативного регулирования – юристы

МВФ ожидает сокращения уровня госдолга Украины к ВВП до 62% в 2019 г.

Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

"ДТЭК Донецкие электросети" в 2019г вложит в развитие более 160 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА