Экономика

09:28 11.04.2019

Минэнергоугля, ЕБРР и Энергосообщество обсуждают возможность создания энергетической биржи в Украине

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Минэнергоугля, ЕБРР и Энергосообщество обсуждают возможность создания энергетической биржи в Украине

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и секретариатом Энергетического сообщества перспективы создания в Украине энергетической биржи.

Так, согласно сообщению пресс-службы министерства, по итогам состоявшейся 8 апреля встречи, стороны обсудили проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в данной сфере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность относительно доработки проекта меморандума. Его целью будет создание энергетической биржи, в том числе и газовой биржи как одной их составляющих", – отмечено в сообщении.

Теги: #минэнергоугля #ебрр #украина #энергосообщество
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