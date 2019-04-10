Экономика

18:56 10.04.2019

Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" до "B+"

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Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" до "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) украинской горно-металлургической группы "Метинвест" (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинг ее еврооблигаций до "B+" с "B" с неизменным рейтингом восстановления "RR4".

Согласно сообщению агентства в среду, повышение рейтинга отражает улучшенную структуру капитала "Метинвеста", более плавный профиль погашения, обязательства группы в приоритизации капитальных расходов, погашения задолженности и финансирования оборотного капитала над дивидендами.

Прогноз по рейтингам остается "стабильным", отмечает Fitch.

Тот факт, что рейтинг "Метинвеста" выше странового потолка Украины "B-" уже на две ступени, агентство объясняет устойчивым улучшением коэффициента покрытия твердой валютой обслуживания внешнего долга.

Теги: #метинвест #fitch_ratings #metinvest
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