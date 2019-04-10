МВФ ожидает сокращения уровня госдолга Украины к ВВП до 62% в 2019 г.

Отношение совокупного госдолга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) после снижения с 71,9% ВВП в 2017 году до 63,9% в 2018 году по итогам нынешнего года уменьшится до 62%, такой прогноз содержится в обновленном World Economic Outlook (WEO), обнародованном Международным валютным фондом.

Согласно ему, этот показатель продолжит сокращаться и в последующие годы: в 2020 году – до 57,9%, в 2021 году – до 53,8% ВВП, в 2022 году – до 49,8% ВВП, в 2023 году – 46,2%и в 2024 году – до 43,7%.

В то же время в абсолютном выражении совокупный госдолг продолжит расти, считают эксперты МВФ. По их оценкам, по итогам этого года он достигнет 2,4 трлн грн, следующего – 2,55 трлн грн, а в конце 2024 года составит 2,89 трлн грн.

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