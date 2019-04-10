Экономика

12:49 10.04.2019

Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

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Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный им в декабре 2015 года.

Согласно проекту постановления, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Теги: #эмбарго #рф #перечень #кабмин
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