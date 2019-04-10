Экономика

11:50 10.04.2019

"ДТЭК Донецкие электросети" в 2019г вложит в развитие более 160 млн грн

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"ДТЭК Донецкие электросети" в 2019г вложит в развитие более 160 млн грн

 Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестиционную программу АО "ДТЭК Донецкие электросети" на 2019 год в размере 161 млн грн.

Как сообщил отдел по коммуникациям "ДТЭК Донецкие электросети", 115 млн грн будет вложено в реконструкцию и строительство электросетей. В частности, планируется построить воздушную линию 110 кВ "Кураховская ТЭС - подстанции Котляревская №1 и №2", реконструировать линии 0,4 кВ в Краматорске, Мариуполе, Часовом Яре, Славянском районе, распределительные подстанции в Константиновке, Бахмуте, Краматорске.

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"Инвестиционная программа 2019 года направлена на поддержку существующих и строительство новых линий электропередач, на реконструкцию и модернизацию подстанций, внедрение современных цифровых технологий. Современное оборудование повысит надежность наших сетей, а значит, улучшит качество электроснабжения для наших клиентов", − сообщил гендиректор "ДТЭК Донецкие электросети" Алексей Дегтярев, которого цитирует отдел по коммуникациям.

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Теги: #инвестиции #дтэк #нкрэку
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