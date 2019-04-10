Uber планирует IPO на $10 млрд, крупнейшее после Alibaba

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует привлечь в рамках первичного размещения своих акций около $10 млрд, при этом официальные данные о регистрации IPO будут опубликованы в четверг, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Предполагаемый размер IPO позволит ему стать одним из крупнейших размещений технологических компаний в истории, а также самым значительным после IPO китайской Alibaba Group в 2014 году.

По итогам размещения Uber может быть оценена в $90-100 млрд, в то время как ранее аналитики предполагали, что рыночная стоимость компании может составить $120 млрд. В рамках последнего раунда привлечения финансирования Uber была оценена в $76 млрд.

Uber намерена провести road show в конце апреля, размещение пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале мая, сообщают источники.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 65 странах, включая Украину.