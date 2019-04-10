Цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее, Brent - у $70,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду перешли к слабому росту после снижения по итогам предыдущих торгов и находятся близко к максимальным уровням за последние пять месяцев.

Инвесторы ждут публикации данных об изменении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, на этой неделе ожидаются публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,07 (на 0,1%) - до $70,68 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,0496 (на 0,69%), составив на закрытие $70,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $0,18 (на 0,28%) - до $64,16 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,42 (на 0,65%) и завершила день на отметке $63,98.

С начала текущего года WTI подорожала более чем на 40%, тем не менее, котировки находятся примерно на 16% ниже многолетнего пика, достигнутого в октябре 2018 года, отмечает Dow Jones.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей и дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные в среду. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.