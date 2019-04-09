Экономика

19:53 09.04.2019

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

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ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

Евросоюз и Китай в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита во вторник подтвердили прочность стратегического партнерства Брюсселя и Пекина.

"Обе стороны обязуются соблюдать Устав ООН и международное право, а также все три столпа системы ООН, а именно: мир и безопасность, развитие и права человека. ЕС подтвердил свою политику в отношении одного Китая", - сказано в документе, распространенном в Брюсселе по завершении саммита.

В разделе двусторонних отношений в заявлении особое внимание уделено вопросам открытости и равноправия экономических связей, которые в Брюсселе расцениваются как наиболее важные.

"ЕС и Китай обязуются строить свои экономические отношения на основе принципов открытости, недискриминации и добросовестной конкуренции, обеспечивающей равные условия игры и прозрачность и основанной на взаимной выгоде", - говорится в документе.

Стороны заявили, что высокий уровень их устремлений будет отражен "в существенном улучшении доступа к рынкам, в устранении дискриминационных требований и практик, отражающихся на иностранных инвесторах, в создании сбалансированной системы защиты инвестиций".

"ЕС и Китай обязуются обеспечить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области двусторонней торговли и инвестиций. Они вновь заявляют о своей готовности расширять двустороннее экономическое сотрудничество, торговлю и инвестиции и предоставлять друг другу более широкий и более упрощенный, недискриминационный доступ к рынкам", - отмечается в заявлении.

ЕС также объявил о поддержке Китая в его стремлении ускорить процесс присоединения к Соглашению о государственных закупках ВТО, а Китай обязался продвигать соответствующую работу в ускоренном порядке.

Обе стороны подчеркнули важность соблюдения международных стандартов в области защиты интеллектуальной собственности, приняли к сведению недавний прогресс в переговорах по соглашению между ЕС и Китаем о защите географических наименований.

В разделе, озаглавленном "Глобальные вызовы и управление", заметное место уделено отношениям в рамках ВТО и реформированию этой организации.

ЕС и Китай заявили о твердой поддержке системы ВТО, намерении бороться против односторонности и протекционизма, и обязались соблюдать правила ВТО. Обе стороны подтвердили "совместное обязательство сотрудничать в реформировании ВТО для обеспечения ее актуальности". Среди прочего стороны договорились продолжить работу по разрешению кризиса в апелляционном органе ВТО и достижению сближения позиций в других областях реформы организации.

Стороны согласились, что не должно быть принудительной передачи технологий. Они поддерживают работу Комиссии ООН по праву международной торговли в реформировании системы урегулирования инвестиционных споров и будут совместно участвовать в этом процессе.

ЕС и Китай также подтвердили поддержку G20 как важного форума в международном экономическом и финансовом сотрудничестве и согласились выполнять обязательства G20 по поддержке сильного, устойчивого, сбалансированного и всестороннего экономического роста.

ЕС и Китай согласились, что "избыток стали является глобальной проблемой, требующей коллективных мер". С этой целью ЕС и Китай соглашаются поддерживать связь в рамках Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной промышленности.

Стороны подчеркнули свою твердую приверженность осуществлению Парижского соглашения по климату и Монреальского протокола по защите озонового слоя.

Теги: #єс #китай #экономика
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