Структура австрийской OBB запускает контейнерный сервис из Китая в Венгрию через Казахстан, РФ и Украину

Логистический оператор Rail Cargo Logistics - RUS запускает контейнерный сервис из Сианя (Китай) в Будапешт (Венгрия), сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Rail Cargo Logistics - RUS объявляет об открытии транзитного "южного коридора" из Китая в Венгрию через территории Казахстана, России и Украины с возможностью доставки груза в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы", - говорится в пресс-релизе.

Первый тестовый поезд, в составе которого 41 сорокафутовый контейнер c товарами массового потребления, был отправлен из Сианя, столицы провинции Шэньси, 27 марта и прибыл на терминал в Будапешт 7 апреля. Транзитное время составило 10 суток, уточнили в компании.

Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

Новый маршрут проходит через следующие пограничные переходы: Алашанькоу (Китай) - Достык (Казахстан), Суземка (РФ) - Зерново (Украина), Батево (Украина) - Эперешке (Венгрия).

Сервис реализуется совместно с партнером - транспортно-логистической компанией АО "KTZ Express", которая предоставляет подвижной состав и отвечает за перевозку груза по территории Казахстана.

"Предпосылками для запуска нового маршрута стали потребность рынка в расширении географии поставок в страны южной Европы и загруженность основного погранперехода Брест - Малашевичи в связи с большим объемом грузопотока со стороны Белоруссии и Калининграда, а также периодическими ремонтными работами на погранпереходе", - отмечается в сообщении.

ООО "Рейл Карго Логистикс - РУС" (Rail Cargo Logistics - RUS) входит в Rail Cargo Group (дочерняя компания австрийских железных дорог - OBB). Компания занимается логистическими услугами: ускоренными железнодорожными перевозками, перевалками грузов, доставкой от "двери до двери".

АО "KTZ Express" - дочернее предприятие нацкомпании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"). Деятельность мультимодального провайдера логистических услуг KTZ Express направлена на развитие импортно-экспортных и транзитных перевозок, обеспечение выхода казахстанских товаров на внешние рынки.