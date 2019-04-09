Экономика

16:41 09.04.2019

АМКУ отказался признать Минюст нарушителем на рынке продажи арестованного имущества

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АМКУ отказался признать Минюст нарушителем на рынке продажи арестованного имущества

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник большинством голосов проголосовал против решения о признании Министерства юстиции нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции на рынке реализации арестованного имущества, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская

"Моя позиция осталась неизменной: нарушение было, и оно не прекращено", – заявила она на своей странице в Facebook.

А.Загребельская уточнила, что теперь дело может быть передано на расследование другому члену комитета.

Как сообщалось, участники рынка обвиняли Минюст в создании условий для монопольного положения госпредприятия "СЕТАМ" на рынке электронных торгов арестованным имуществом, однако Минюст и "СЕТАМ" категорически отвергали эти обвинения. Рассмотрение дела в АМКУ неоднократно откладывалось.

В октябре 2018 года гендиректор "СЕТАМ" Виктор Вишнев сообщил, что к системе электронных торгов арестованным имуществом в рамках партнерской программы через "открытый код" была подключена первая негосударственная площадка – ООО "Укравтомаз", а еще шесть компаний подали заявки на подключение. Согласно информации на сайте Минюста, в настоящее время таких площадок, по-прежнему, две – "СЕТАМ" и "Укравтомаз" (Киев) Ростислава Карпича.

Теги: #агия_загребельская #украина #минюст #амку
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