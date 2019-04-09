Экономика

16:09 09.04.2019

"Нафтогаз" предложил не выплачивать дивиденды с 6,6 млрд грн чистой прибыли "Укрнафты" за 2018 г.

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"Нафтогаз" предложил не выплачивать дивиденды с 6,6 млрд грн чистой прибыли "Укрнафты" за 2018 г.

НАК "Нафтогаз Украины" предложил включить в повестку собрания акционеров ПАО "Укрнафта" вопрос об отказе начислять дивиденды с полученной по итогам 2018 года чистой прибыли в размере 6,6 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте нефтедобывающей компании, соответствующий проект решения НАК предложил внести в повестку запланированного на 25 апреля 2019 года собрании акционеров "Укрнафты".

"В связи с наличием значительной задолженности общества по налогам и сборам дивиденды не начислять", - говорится в документе.

Как сообщалось, изначально в повестке назначенного на 25 апреля собрания акционеров "Укрнафты" предлагался проект решения, которым планировалось направить на дивиденды 50% чистой прибыли за 2018-й, оставшиеся 50% - на развитие общества.

Согласно неаудированной отчетности, "Укрнафта" по итогам 2018 года получило 6 млрд 628,148 млн грн чистой прибыли против 101,771 млн грн аналогичного показателя за 2017 год.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа снизилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #дивиденды #прибыль
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