Экономика

16:05 09.04.2019

МВФ снизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,3%

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МВФ снизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. - до 3,3%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2020 году МВФ по-прежнему ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий и следующий год снижен на 0,1 п.п. - до 4,4% и 4,8% соответственно.

Оценка роста экономики Индии в 2019-2020 гг. снижена на 0,2 п.п. - до 7,3% и 7,5%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год повышен на 0,1 п.п. до 6,3%, на 2020 год МВФ понизил свою оценку на 0,1 п.п. - до 6,1%.

Более существенное - на 0,4 п.п. - понижение прогноза на 2019 год произошло по ВВП Бразилии - до 2,1%, на 2020 год, напротив, прогноз улучшен на 0,3 п.п. - до 2,5%.

Для экономик стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2%, оставив свою январскую оценку без изменений, в 2020 году - на 2,3% (прогноз также сохранен). Прогноз роста ВВП государств СНГ без учета России в текущем году снижен на 0,2 п.п. - до 3,5%, в 2020 году сохранен на уровне 3,7%.

Оценка роста ВВП России осталась без изменений - 1,6%, в 2020 году – рост на 1,7%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году, так же как и мировой экономики, снижена на 0,2 п.п. - до 1,8%, в 2020 году рост составит 1,7%.

Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,2 п.п. - до 2,3%, на следующий - повышен на 0,1 п.п., до 1,9%. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,3% (в январе рост оценивался в 1,6%), в 2020 году - на 1,5% (предыдущий прогноз - 1,7%).

Оценка роста экономики Японии понижена на 0,1 п.п. - до 1,0%, на 2020 год осталась прежней - 0,5%.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год снижен на 0,3 п.п. - до 1,2%, в 2020 году подъем может составить 1,4% (январская оценка - 1,6%).

Теги: #оценка #ввп #мвф
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