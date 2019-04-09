Экономика

15:09 09.04.2019

Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

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Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил намерение США ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11 млрд в ответ на субсидии ЕС европейскому авиапроизводителю Airbus.

"Всемирная торговая организация установила, что субсидии Европейского союза компании Airbus оказали негативный эффект на США, и теперь мы введем таможенные пошлины на импорт из ЕС на $11 млрд", - написал президент в Twitter.

"ЕС много лет пользовался торговыми преимуществами в отношениях с США. Скоро это закончится!" - добавил он.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

"Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО (Всемирная торговая организация - ИФ) субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в $11 млрд, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, а также ряд продуктов питания, вино.

В Airbus в ответ заявляли, что планы США ввести данные пошлины на товары из ЕС не имеют законного основания.

Теги: #airbus #сша #трамп #ес #санкции
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