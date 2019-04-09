Экономика

13:53 09.04.2019

Правительство Японии продаст очередной пакет акций Japan Post, оцениваемый в $12 млрд

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Правительство Японии продаст очередной пакет акций Japan Post, оцениваемый в $12 млрд

Правительство Японии продаст 1,06 млрд акций Japan Post Holdings Co., объединяющей почтовые, банковские и страховые активы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя японского Минфина.

По его словам, правительство выбрало четырех андеррайтеров в Японии и двух за рубежом для организации размещения акций Japan Post.

Продажа бумаг компании по текущей цене принесет правительству порядка 1,36 трлн иен ($12,2 млрд).

Стоимость акций Japan Post Holdings по итогам торгов во вторник снизилась на 0,5%, до 1286 иен.

Продажа акций завершит процесс приватизации Japan Post, полностью принадлежавшей государству более века до ее IPO в 2015 году.

К настоящему моменту правительство Японии привлекло около 2,8 трлн иен за счет размещения 43% акций Japan Post.

Продажа третьего и последнего транша акций сократит долю государства в Japan Post до предусмотренного законом уровня, пишет газета Nikkei. По данным издания, поступления от размещения акций власти Японии намерены направить на восстановление районов, пострадавших от цунами и землетрясения в марте 2011 года.

Теги: #япония
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