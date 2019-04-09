Глава "Нафтогаза" призвал участников рынка к созданию страхового запаса газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в условиях угрозы прекращения с 1 января 2020 года контрактов с российским "Газпромом" призвал участников рынка газа в Украине к формированию страховых запасов ресурса.

"Европейская практика и украинский закон "О рынке газа" предусматривает создание страховых запасов всеми без исключения компаниями-поставщиками газа. В прошлые годы норма о страховом запасе игнорировалась. Сейчас самое время вернуться к этому вопросу. Совместными усилиями правительство, "Нафтогаз" и все участники газового рынка должны надлежащим образом подготовиться к следующему отопительному сезону", – написал он на своей странице в соцсети в Facebook.

А.Коболев также подчеркнул, что в этом году перед Украиной стоит задание по формированию в ПХГ запасов газа в объеме около 20 млрд куб. м, что позволит гарантировать прохождение следующего отопительного сезона вне зависимости от погодных условий и политической обстановки. Кроме того, глава НАК напомнил, что в настоящее время "Нафтогаз" работает над привлечением средств, необходимых для закупки и закачки газа в подземные хранилища.

Как сообщалось, Украина с 5 апреля 2019 года начала сезон закачки природного газа в ПХГ, пополнив запасы на протяжении 5-6 апреля на 17,43 млн куб. м – до 8 млрд 762,8 млн куб. м.

Формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа" на случай наступления чрезвычайной ситуации. Эта норма остро критикуется компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ.

Изначально закон "О рынке газа" предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Верховная Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по установлению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.