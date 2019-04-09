Экономика

11:07 09.04.2019

OPIC предоставит кредит $6,4 млн Украинскому католическому университету

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OPIC предоставит кредит $6,4 млн Украинскому католическому университету

Финансовое учреждение правительства США OPIC (Overseas Private Investment Corporation) повторно одобрило выделение 12-летнего кредита на $6,407 млн религиозной организации "Украинский католический университет Греко-католической церкви" (УКУ) во Львове.

Как отмечается в сообщении OPIC, средства будут направлены на строительство многофункционального, энергоэффективного академического здания и жилых зданий в рамках расширения университетского кампуса.

Общая стоимость проекта, согласно обнародованному документу, составляет $13 млн. Его американским спонсором указана неприбыльная корпорация Ukrainian Catholic Education Foundation Inc. (Иллинойс).

В материалах указывается, что с появлением новых зданий университет ожидает увеличения числа учащихся на 50%, а также намерен удвоить число стипендий для местных студентов.

Как сообщалось, в минувшем году OPIC уже одобрял подобный проект, тогда кредит предполагался в размере $6,2 млн при общей стоимости проекта в $12 млн.

Украинский католический университет построен в 2002 году.

Теги: #львов #уку #opic #украина #кредит
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