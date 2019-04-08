Экономика

20:08 08.04.2019

"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

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"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

Агрохолдинг "Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получил чистый убыток EUR21,11 млн, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному вечером в понедельник на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Помимо того чистый долг "Астарты" вырос за минувший год почти в 2,3 раза – до EUR295,45 млн, говорится в документе.

"Мы хорошо подготовлены к 2019 году и проявляем осторожный оптимизм. Компания пересмотрела инвестиционную программу, скорректировала политику продаж и оптимизировала кредитный портфель и структуру расходов", – отметил в отчете основатель и гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик, несмотря на ухудшение показателей в минувшем году.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.

 

Теги: #астарта #показатели
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