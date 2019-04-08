Экономика

17:46 08.04.2019

Украинцы в марте купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали

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Украинцы в марте купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали

Общей покупки населением наличной валюты в марте 2019 года превысил объем продажи на $77,3 млн, тогда как в марте прошлого года ситуация была обратной – украинцы продали валюты на $104,9 млн больше, объем продажи превысил объем покупки сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник.

В то же время, по данным центробанка, сальдо безналичных операций по итогам марта 2019 года вновь было отрицательным: за минувший месяц клиенты банков продали валюту на $4,49 млрд и купили на $4,8 млрд.

В целом за первый квартал население и клиенты банков продали валюты соответственно на $161,6 млн и $697,3 млн больше, чем купили.

НБУ уточняет, что продажа банками наличной валюты населению в марте этого года выросла по отношению к предыдущему месяцу на 29,3% - до $1136,5 млн (в эквиваленте), а покупка увеличилась на 12,4% - до $1059,2 млн (в эквиваленте).

Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $866,9 млн (в феврале – $671,5 млн), продали – $799,8 млн ($716,7 млн).

По сравнению с мартом 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 58,8%, в том числе долларов США – на 56%, тогда как покупка – на 29,1%, в том числе долларов США – на 26%.

Март стал первым месяцем в этом году, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали. В минувшем году таких месяца были три: август и ноябрь-декабрь, однако в целом население продало валюты на $1,48 млрд больше, чем купило.

Теги: #валюта #украина #нбу
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