Экономика

16:13 08.04.2019

Гройсман считает стратегической целью правительства снижение доли госдолга относительно ВВП

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Гройсман считает стратегической целью правительства снижение доли госдолга относительно ВВП

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает стратегической целью правительства дальнейшее снижение доли государственного долга Украины относительно ВВП.

"Этот год и последующие два года – очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты (госдолга – ИФ). Но у нас есть профессиональные подходы к планированию, в частности к стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель… это ключ к стабильности экономики и ее поступательному развитию", - сказал В.Гройсман на заседании стратегического комитета правительства, сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник.

Отмечается, что с 2016 года объем госдолга стабильно снижается и на сегодня достиг "безопасной границы".

"Ориентир – снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы, а также максимальное использование "дешевых и длинных" заимствований", - отмечают в правительстве.

Теги: #гройсман #украина #ввп
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