Апелляционный суд отказал ПриватБанку в признании его требований к "Днипроавиа" на 1,5 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить жалобы ПриватБанка на постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26 ноября 2018 года, которыми признают недействительными условия кредитов, заключенных с авиакомпанией "Днипроавиа" в 2011-2014 годах в части начисления вознаграждения за пользование займом.

Как сообщается на профильном портале Finbalance, 17 декабря 2018 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ЧАО "Авиационная компания "Днипровиа" отказался удовлетворить заявление ПриватБанка о признании его требований к "Днипровиа" в размере 1,5 млрд грн именно на основании судебных постановлений от 26 ноября 2018 года.

В то же время суд утвердил реестр требований кредиторов "Днеправиа", включив в него в т.ч. требования Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920,8 млн грн (4 очередь) и 489,5 млн грн (6 очередь), ООО "Альянс Партнер Групп" - 823,8 млн грн (4 очередь), ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск"- 598,8 млн грн (4 очередь), ООО" Галтера "- 545,9 млн грн (4 очередь), Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн (4 очередь) Feyen Consulting Limited - 216,9 млн грн (4 очередь), Brassbox Limited - 179,6 млн грн (4 очередь) и "Укртатнафты" - на 132,8 млн грн (4 очередь).

Согласно судебным материалам от 2011 года, которые приводит Finbalance, "Днипровиа" арендовало самолеты в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

При этом до 15 марта 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) Украины, отменил решения судов низших инстанций по иску ФГИ к ООО "Галтера" (владелец 94,5% акций "Днипроавиа") о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал указанный договор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области в январе 2018 года принял заявление ПриватБанка о финансовых требованиях в размере 1,837 млрд грн к "Днипроавиа" по делу о банкротстве последней.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября 2017 года возбудил дело о банкротстве Днипроавиа". Распорядителем имущества назначена Виктория Кундас, предельный срок заявления денежных требований кредиторов к должнику составлял 30 дней со дня официального обнародования объявления. Требования "Укртатнафты" составили 132,7 млн грн.

Кроме того, сообщалось, что уже по состоянию на середину ноября "Днипроавиа" не обладала воздушными судами. Некоторые самолеты перешли в компанию "Роза Ветров", а у "Днипроавиа" оставалось два самолета Embraer, а согласно реестру воздушных судов на 15 ноября у компании не было ни одного самолета, а у компании "Роза Ветров" – семь Embraer-145 ранее бывших в эксплуатации "Днипроавиа".

Сообщалось также, что этот же суд еще в сентябре 2016 года постановил по иску "Укртатнафты" взыскать с "Днипроавиа" задолженность в размере 163 млн грн.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ, проектной мощностью по переработке сырья 18,6 млн тонн в год, номинальной – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.

"Днипроавиа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства. Этот вопрос продолжает рассматриваться в судебном порядке.

По утверждениям некоторых СМИ, авиакомпания "Роза Ветров" входит в сферу влияния группы "Приват". В то же время официально такая информация не подтверждена.

Банкротящаяся авиакомпания "Днипроавиа" в 2017г. увеличила чистый убыток на 21,5% – до 577,5 млн грн.