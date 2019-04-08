Экономика

10:24 08.04.2019

Украина начала сезон закачки газа в ПХГ

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Украина начала сезон закачки газа в ПХГ

Украина с 5 апреля 2019 года начала сезон закачки природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пополнив запасы на протяжении 5-6 апреля на 17,43 млн куб. м – до 8 млрд 762,8 млн куб. м.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", 5-6 апреля нетто-закачка в хранилища составила 26,86 млн куб. м, нетто-отбор – 9,43 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

При этом Украина 1-6 апреля 2019 года увеличила показатель импорта газа до 25 млн куб. м/сутки по сравнению с мартом (в первой половине – 16,9 млн куб. м/сутки, во второй половине марта - 23,9 млн куб. м/сутки), что связано со сложившейся на европейском рынке благоприятной ценовой конъюнктурой.

Ранее, в начале марта, Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #закачка #газ #украина #пхг
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