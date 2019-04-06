Экономика

10:31 06.04.2019

Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

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Депутаты Львовского городского совета приняли постановление "Об утверждении инвестиционного проекта "Строительство подвесной обзорной канатной дороги для использования рекреационных возможностей парка "Высокий Замок".

"Подвесная обзорная канатная дорога будет выполнять аттракционную обзорную функцию, а также создание условий инклюзивности для всех категорий посетителей, в том числе для маломобильных групп населения, к смотровым площадкам и памятникам археологии и архитектуры на территории парка "Высокий Замок", – говорится в сообщении на сайте Львовской мэрии.

Инициатором проекта выступила общественная организация "Львовская областная организация "Реабилитация лиц с инвалидностью".

Львовские чиновники считают, что принять участие в инвестиционном конкурсе будет много.

"Чем больше – тем лучше для города. Все очень регламентировано, позиция ЮНЕСКО, позиция градостроительного совета, Министерства культуры. Ограничений много и мы обеспечили все моменты. Даже стены отремонтируем, которые являются для школы забором", – отметили в мэрии.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что участие в конкурсе могут принимать как украинские, так иностранные инвесторы - нет никаких ограничений.

Инвестиционный проект предусматривает строительство комплекса подвесной обзорной канатной дороги, пешеходного моста памяти Героев Небесной Сотни через ул.М.Кривоноса, мероприятий по благоустройству парков "Высокий Замок" и "На Валах" в пределах территории реализации проекта и других компонентов и мероприятий, определенных в Инвестиционном проекте.

В информации также сообщается, что инвестиционный проект будет реализовываться в рамках объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – ансамбль исторического центра (Украина)", парков "Высокий Замок" и "На Валах", которые являются парками-памятниками садово-паркового искусства и находятся на балансе Львовского коммунального предприятия "Зеленый Львов".

Протяженность канатной дороги составит 524 м, перепад высот 84,0 м. Ориентировочная общая стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги составляет более 330 млн грн.

Теги: #львов #инвестиции #канатная_дорога #украина
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