Экономика

17:08 05.04.2019

Арбитры ВТО отказали Украине в жалобе на РФ за ограничения транзита товаров

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Арбитры ВТО отказали Украине в жалобе на РФ за ограничения транзита товаров

Украина проиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) на уровне панели арбитров, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.

Как говорится в сообщении арбитров, обнародованном на сайте ВТО в пятницу, они не выявили нарушения Россией ее обязательств как по соглашению ГАТТ 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

В связи с этим панель арбитров решила не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров (DSB) ВТО.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска. Провал консультаций в течение 60 дней дает возможность инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля 2017 года воспользовалась Украина, но РФ тогда заблокировала созыв панели. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически, в результате гендиректор ВТО 6 июня 2017 года сформировал такую панель.

ВТО отмечало, что США, ЕС, Китай, Япония, Корея, Турция, Индия, Молдова, Канада, Австралия, Норвегия, Бразилия, Боливия, Чили, Парагвай, Саудовская Аравия и Сингапур зарезервировали за собой право участвовать в панельном разбирательстве как третьи лица.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля 2016 года внес изменения в указ от 1 января 2016 года N1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации". Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Указ президента РФ от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб),в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%, в том числе в Казахстан – на 45,5%.

Теги: #транзит #торговля #россия #украина #вто
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