Экономика

14:39 05.04.2019

Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд гр

1 мин читать
Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд гр

Государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд, сообщило Министерство финансов на странице в Facebook.

Ведомство указывает, что в первом квартале оно привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн в счет погашения госдолга при плане выплат 126 млрд грн.

Минфин указывает, что обслуживание госдолга осложняется внутриполитическими процессами, негативно влияющими на возможность привлечения средств на внешнем рынке, задержка большой приватизации, а также невыполнение двух условий получения макрофинансовой помощи: законопроект №7473 с правками в Таможенный кодекс и №9417 о предотвращении отмывания незаконных доходов.

Ведомство напоминает, что 2019 год является пиковым по выплатам по погашению госдолга после реструктуризации долгов, состоявшейся в 2015 году

Согласно вновь обновленным оценкам Минфина, плановые платежи по погашению и обслуживанию госдолга на 2019 год предусмотрены в объеме 458 млрд грн по сравнению со средним показателем за 2015-2018 гг. в сумме 236 млрд грн (без учета реструктуризации и репрофайлинга).

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%, в том числе прямого – с 62% до 52,3%.

Теги: #госдолг #украина #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 05.04.2019
Глава СБУ и ряд правозащитных организаций договорились о сотрудничестве

Глава СБУ и ряд правозащитных организаций договорились о сотрудничестве

13:59 05.04.2019
"Укрзализныця" назначила еще 5 дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники

"Укрзализныця" назначила еще 5 дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники

13:51 05.04.2019
Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

13:44 05.04.2019
Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

13:35 05.04.2019
Закон не предусматривает "хорошее" владение украинским языком кандидатом в президенты

Закон не предусматривает "хорошее" владение украинским языком кандидатом в президенты

13:29 05.04.2019
В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

13:27 05.04.2019
Киев продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не участвует в деятельности организации - Климкин

Киев продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не участвует в деятельности организации - Климкин

13:20 05.04.2019
Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

13:14 05.04.2019
Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в Черном море и проводить учения независимо от мнения РФ

Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в Черном море и проводить учения независимо от мнения РФ

13:07 05.04.2019
В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

Отечественный бизнес в 2018г вернул в Украину $0,5 млрд в виде иностранных инвестиций – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

Джефф Безос останется крупнейшим акционером Amazon после развода

Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

ГФС рассчитывает на расширение своих полномочий по взысканию налогового долга

"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд в Польшу, планирует запустить в Литву

Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

Tencent провела размещение бондов на $6 млрд, крупнейшее в Азии за последний год

Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА