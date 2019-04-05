Экономика

12:23 05.04.2019

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

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ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%, свидетельствует апрельский обзор ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Согласно документу, ВБ сохранил прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%, в 2021-м – понизил до 3,7% с 3,8%.

Согласно новому экономическому прогнозу ВБ, экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии замедлится до 2,1% в 2019 году с 3,1% в прошлом году, что обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Теги: #всемирный_банк #прогноз #украина #ввп
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