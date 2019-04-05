Экономика

09:30 05.04.2019

Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

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Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

Совет ЕС в качестве ориентировочной даты утверждения обновленной европейской газовой директивы называет 15 апреля, сообщил в четверг "Интерфаксу" в Брюсселе дипломатический источник в институтах Евросоюза.

"Как предполагается, это утверждение будет пунктом "без обсуждения" повестки заседания Совета министров по сельскому хозяйству и рыболовству, которое пройдет в Люксембурге", - сказал собеседник агентства.

"Однако хочу обратить ваше внимание на то, что эта дата может еще измениться", - продолжил он.

"Окончательный список пунктов, которые включат в повестку этого заседания, будет готов только за день или два до самого совета", - уточнил источник.

В четверг Европейский парламент утвердил в Брюсселе согласованный с Советом ЕС проект директивы по газу. Как сообщалось, после голосования в Европарламенте эта директива должна быть одобрена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Директива распространит правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе на Nord Stream 2, который должен протянуться из России в Германию.

Части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока - 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии, записано в директиве.

Теги: #совет_ес #газ #ес #директива
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